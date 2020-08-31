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Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak açıklama

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şartların oluşması halinde Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceklerini açıkladı.

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Real News gazetesine konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “Yunanistan’ın zaman içinde ve elverişli şartlar oluştuğunda, Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceğini” ifadelerini kullandı.

Dendias sözlerine Libya ile de görüşmeler yapacaklarını da ekledi.

"Türkiye ile diyaloğu canlı tutmuştuk"

Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Yorgo Katrugalos Mısır ile imzalanan deniz yetki  anlaşmasına Türkiye’nin sert tepki göstereceğini hesaplamadığını belirtti.

Katrugalos, “SYRİZA iktidarı döneminde hem egemenlik haklarımızı korumuş, hem de Türkiye ile diyaloğu canlı tutmuştuk. Dönemin Başbakanı Aleksis Çipras dört defa Türkiye’ye gitmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atina’yı ziyaret etmişti” açıklamasında bulundu.

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