ABD Başkanı Trump’tan istifa eden Abe’ye: Özel bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, istifasını açıklayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe hakkında, 'Ülke tarihinin en büyük başbakanı olarak tanınacak, özel bir adam' dedi.

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Sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını duyuran Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu şaşırtıcı kararının ardından ilk resmi görüşmesini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “ABD ile ilişkisi şimdiye kadarkilerin en iyisi olan Şinzo, yakında Japonya tarihinin en büyük başbakanı olarak tanınacak,özel bir adam” ifadelerini kullandı.

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere de her ne kadar görevini bıraksa da Abe’nin Japonya’nın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Deere: Trump, Abe’nin ABD-Japonya ilişkilerinde fantastik bir iş çıkardığını söyledi.

Abe'nin istifa kararını üzüntüyle karşılayan Trump, onu ‘harika bir arkadaş’ olarak niteleyerek, "Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Bu konuda çok kötü hissediyorum" demişti. Öte yandan Liberal Demokrat Parti, Abe’nin halefini belirlemek için 14 Eylül’de seçim yapacak. Yeni bir isim belirlenene kadar Abe görevine devam edecek.