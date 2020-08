ABD Başkanı Trump’tan istifa eden Abe’ye: Özel bir adam

Sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını duyuran Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu şaşırtıcı kararının ardından ilk resmi görüşmesini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “ABD ile ilişkisi şimdiye kadarkilerin en iyisi olan Şinzo, yakında Japonya tarihinin en büyük başbakanı olarak tanınacak,özel bir adam” ifadelerini kullandı.

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man!