Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'dan korkunç Covid-19 emri! Kim olduğuna bakmadan vurun
Komada olduğu iddia edilen Kim Jong-Un ortaya çıktı, korkunç emriyle kan dondurdu! Kim, ülkede korona olduğunu ve bir kişinin hasta olduğunu belirtip, yayılmasını önlemek için verdiği emirle acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Kuzey Kore'de yaşanan son gelişmeler yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hakkında komada olduğu söylentileri çıkan Kim Jong-Un ortaya çıkıp verdiği yeni emirle herkesin kanını dondurdu.
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong-un, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde uzun süre ortalarda görünmemesi yüzünden komaya girdiği, hatta öldüğü söylentileriyle gündeme gelmişti.
Ancak Kuzey Kore, bu söylentileri yalanlamak istercesine Kim'in fotoğraflarını dünyaya servis etti, liderlerinin sağ ve sağlıklı olduğunu herkese duyurmuş oldu. Kim Jong-un, bu kez de koronavirüs konusunda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.
Kuzey Kore geçen aya kadar ülkede hiç koronavirüs olmadığını iddia etmiş, ancak geçen ay ülkeye Güney Kore'den giren bir kişide virüs olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.