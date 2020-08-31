MHP'den 'Anırkabir' yazan Akit TV'ye çok sert tepki! 'Kimi itini, kimi bitini, kimi piçini...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Akit TV'nin 30 Ağustos ekranın fotoğrafını, Neyzen Tevfik'in "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini bıraktı!.." dizeleriyle paylaştı....

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Akit TV, 30 Ağustos ZAfer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretini canlı vermiş ve haberin KJ'sine "Anıtkabir" yerine" "Anırkabir" yazmış ve tepki çekince de "yazım hatası" açıklaması yapmıştı.

Akit TV'nin o yayınına MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’dan çok sert tepki geldi. "Bunlar hata falan değil..." diyen Vahapoğlu, NEyzen Tevfik'in meşhur "Geldikleri gibi gitmediler, kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı" dizelerini Akit TV için tekrarladı.

MHP'li Vahapoğlu, Akit TV'nin ekran görüntüsünü "Bunlar hata falan değil... Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!" (Neyzen Teyfik)" notuyla paylaştı.