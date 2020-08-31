BIST 1.092
DOLAR 7,34
EURO 8,75
ALTIN 462,16
HABER /  POLİTİKA

MHP'den 'Anırkabir' yazan Akit TV'ye çok sert tepki! 'Kimi itini, kimi bitini, kimi piçini...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Akit TV'nin 30 Ağustos ekranın fotoğrafını, Neyzen Tevfik'in "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini bıraktı!.." dizeleriyle paylaştı....

Abone ol

Akit TV, 30 Ağustos ZAfer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretini canlı vermiş ve haberin KJ'sine "Anıtkabir" yerine" "Anırkabir" yazmış ve tepki çekince de "yazım hatası" açıklaması yapmıştı. 

Akit TV'nin o yayınına MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’dan çok sert tepki geldi. "Bunlar hata falan değil..." diyen Vahapoğlu, NEyzen Tevfik'in meşhur "Geldikleri gibi gitmediler, kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı" dizelerini Akit TV için tekrarladı.

MHP'li Vahapoğlu, Akit TV'nin ekran görüntüsünü "Bunlar hata falan değil... Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!" (Neyzen Teyfik)" notuyla paylaştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Valiliği esnek mesai esaslarını belirledi
Endonezya'da korkutan sonuç! Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı
Işıl Özgentürk'ün 'Porno çukurunda debeleniyoruz' yazısı! Sevilay Yılman ateş püskürdü
7 işçiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlamanın bilirkişi raporu açıklandı
Veyis Ateş'i yıkan koronavirüs ölümü: Ah be çocuk!
Fay Yasası ile 100 bin bina taşınacak! 18 ilde 80 ilçe risk altında
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 37 milyonu aştı
Ahmet Hakan Abdullah Gül’ün paylaşımını tiye aldı! 'Delice gülerek okudum'
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 asker için gözaltı kararı
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Yorumlar