Koronavirüse şakalanan Temel Kotil'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Dün aktarılan bilgilere göre Kotil, yoğun bakıma alındı.

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TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Haber Aero’nun edindiği bilgilere göre, Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil’in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.