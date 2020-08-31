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Ahmet Hakan Abdullah Gül’ün paylaşımını tiye aldı! 'Delice gülerek okudum'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün '30 Ağustos' paylaşımına ilişkin yazı kaleme aldı. Mesajı 'delice gülerek okudum' diyen Hakan, "Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi" yorumunu yaptı.

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Abdullah Gül, mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diyerek "Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" diye yazmıştı.

Ahmet Hakan, "İlahi Abdullah Gül" başlığıyla yayımlanan yazısında Gül’ün sosyal medyada hızla yayılan mesajını tiye aldı.

"Mesajı delice gülerek okudum"

‘Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce gülümsemeyle içimden şöyle dedim’ diyen Hakan, ‘Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi” ifadelerine yer vererek Gül’e göndermede bulundu ve mesajı delice gülerek okuduğunu ifade etti.

Yazının devamında şu ifadelere yer verdi:

- Bakın, bakın... Ben artık 30 Ağustos geldiğinde hastalanmıyorum.

- Bakın, bakın... Daha önce hiçbir 30 Ağustos’ta mesaj atmamıştım ama bu 30 Ağustos’ta attım.

- Bakın, bakın... Nasıl da Atatürk diyorum.

- Bakın, bakın... Nasıl da gelişme kaydettim.

- Bakın, bakın... Bakın yahu... Bakın... Bakın ama...

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