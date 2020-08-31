Işıl Özgentürk'ün 'Porno çukurunda debeleniyoruz' yazısı! Sevilay Yılman ateş püskürdü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün Batmanlı kadınlar ile ilgili yazdıklarına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Böyle bir yazıyı kaleme almak terbiyesizlik değil sadece alçaklıktır" düşüncesini dile getirdi.

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“Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısı nedeniyle Özgentürk'ün özür dilemesi gerektiğini belirten Yılman, "İntihar eden İpek’in hikayesini en ayrıntılı ve en samimi dille kaleme alan ilk gazeteci olarak şunu söylemem gerekiyor en baştan… Kanunların kendisine sağladığı olanaklar dahilinde bugün serbest kalmış dahi olsa Musa Orhan denilen o müptezel, alçak benim gözümde bir tecavüzcüdür, ahlaksızdır, namerttir ayrı konu… 18’ine henüz yeni adım atmış bir genç kızın duygularıyla oynayıp ona bambaşka bir dünya yaşatacağını söyleyip birlikte olmaya zorlayan Musa Orhan’ın savcılığın iddianamesinde ısrarla tutuklanması isteğine rağmen mahkeme tarafından serbest bırakılmasının da nedenini çözebilmiş değilim!" görüşünü savundu.

"Şiddetle reddediyorum"

Yılman, "Ancak tüm bu realiteye rağmen Işıl Özgentürk’ün söz konusu bu olaydan hareketle tüm Batman halkının tamamının kız çocuklarını mal gibi görüp onları alışveriş aracı olarak kullandıklarına ve bu alışverişten kaçmak için o bölgedeki kızların tamamını da kendilerini bölgede görev yapan devlet memurlarının ya da kolluk kuvvetleri çalışanlarının kucağına atmaya çalışanlar olarak tasvir edilmesine asla göz yummam! Gitti mi ya da kaç kez gitti o bölgeye bilmem ama bizzat gidip gören ve o bölge insanları ile her daim irtibatta olan biri olarak bu yazdıklarını şiddetle reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yayınlayan Cumhuriyet derhal özür dilemeli"

Yılman, "Musa Orhan denilen o namussuz, hayasız yüzünden İpek Er’in yaşadığı korkunç bir trajedir kabul ama onun hikayesinden Batmanlıların kız çocuklarını bir eşya gibi gördüğü ve alışveriş aracı olarak kullandığı sonucunu çıkarmak da terbiyesizliktir, alçaklıktır! Sadece Batmanlı erkekleri değil… Kadınlarının da tamamını güçsüz, zayıf karakterli gibi tanımlayıp aşağılayan, horlayan bu şuursuzca yazılmış yazı nedeniyle hem Özgentürk hem de yayınlayan Cumhuriyet derhal özür dilemelidir. Işıl Hanım da, gazetesi de bilmeli ki… Batmanlı o değil çünkü! Hele hele kadınları hiç değil!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, “Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısının bir bölümünde, 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olmakla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a yer verdi.

Yazısında öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili anlattıklarını aktaran Özgentürk’e tepki gösterildi.

Özgentürk, öğretmen arkadaşının anlattıklarını şöyle aktardı: Batman kadın intiharlarının en çok olduğu kenttir. O bölgeyi çok iyi bilen, bir öğretmen dostum şöyle anlatmıştı: ‘Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım alamazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur.