BIST 1.092
DOLAR 7,34
EURO 8,75
ALTIN 462,16
HABER /  MEDYA

Veyis Ateş'i yıkan koronavirüs ölümü: Ah be çocuk!

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, yeğeninin eşinin koronavirüsten ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

Abone ol

Koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayılarındaki artış devam ederken, bir ölüm haberini de bu kez Habertürk sunucusu Veyis Ateş verdi.

Ateş, yeğeninin eşinin genç yaşta koornavirüsten hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Corona belası aldı seni bizden"

Ateş, hayatını kaybeden eniştesinin ailesi ile olan fotoğrafını, "Ah’ be çocuk. Ah’ be Said. Ah’ be kardeş. Enişte olarak girdin hayatımıza; yoldaş oldun, yâren oldun... Yeğenim Şükran’a eş, çocuklarına baba oldun.
Daha şuncacık yaşamışken hayatı corona belası aldı seni bizden.
Gittin... Nasıl söyleyeceğiz bunu evlatlarına, cesaretimiz yok..." notuyla paylaştı.

İlgili Haberler
Koronavirüsü yenen hastadan ibretlik sözler: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Denizli'de koronavirüsten ölen kişinin evinin önünde pes dedirten olay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fay Yasası ile 100 bin bina taşınacak! 18 ilde 80 ilçe risk altında
TİP'li Barış Atay'ı sokakta saldırdılar! Yerlerde tekmelediler
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Korsanlar silah doğrultmak akılsızlıktır
Osman Müftüoğlu peşin peşin uyardı: İşaretler tehdit ediyor İlk günleri arayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir Valiliğinden 'CHP milletvekiline polisin tekme attığı' iddialarına ilişkin açıklama
Bursa'da torbacıların 'kahve' oyunu bozuldu
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Yunanistan Sakız Adası'na 26 Türk vatandaşı demir attı: Siyasi iltica talebinde bulundular
Pendik sahilde esrarengiz ceset
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Yorumlar 1 yorum