Ekrem İmamoğlu ile Sabah yazarı Hıncal Uluç buluştu! İkili kahve içti sohbet etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzguncuk’a yaptığı ziyaret sırasında Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ile buluştu. İkili kahve eşliğinde sohbet etti.

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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu’nun Kuzguncuk’a yaptığı ziyaretlerinde ise dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. İBB Başkanı Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ile buluşarak sohbet etti.

İmamoğlu o anları, “Bugün İstanbul'umuzun güzide semti Kuzguncuk'u ziyaret ettik, vatandaşlarımızla buluştuk. Gazeteci Hıncal Uluç’la kahve içip semtin sorunları üzerine sohbet ettik. İlgileri için semt sakinlerine teşekkür ederim” ifadeleriyle duyurdu.