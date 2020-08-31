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Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Korsanlar silah doğrultmak akılsızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.'' açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi oldu. 

''Bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır''
Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutlama gerçekleştirmişti.

''Türkiye en güvenilir muhataptır''
Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.''

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