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Başakşehir'den Dalbert Henrique için Inter'e teklif

Sol bek arayışlarını sürdüren Başakşehir, Inter forması giyen yıldız oyuncu Dalbert Henrique’ye teklifini yaptı.

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Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen Dalbert Henrique'yi aldı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.

34 maçta 9 asistlik performans sergiledi
Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.

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