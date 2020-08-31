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Zahavi transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi için İsrail'den rakip çıktı. Eski kulubü Maccabi Tel Aviv'in, golcü oyuncu için devreye girdiği ve imza attıracağı iddia edildi.

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Guangzhou ile Aralık ayında sona erecek sözleşmesini fesh konusunda anlaşan Zahavi'ye Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu basına yansımıştı.  Zahavi de sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibe alırken; Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv de transfer için devreye girdi.

İsrail medyası, 3 yıl formasını giydiği Maccabi Tel Aviv ve milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki futbolcuyu tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazdı. 

2.5 milyar Dolar'lık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan İsrail Kökenli Kanadalı iş insanının, Eran Zahavi'ye cezbedici bir teklifle geleceği vurgulandı. İsrail medyası, Maccabi'nin Zahavi'yi yıllık 1 milyon Euro ücret ve Şampiyonlar Ligi bonusuyla renklerine katacağını yazdı.

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