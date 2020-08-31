Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Meis Adası'nın gayri askeri statüde olduğunu belirterek, adaya asker çıkaran Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Haber Global'de yayınlanan Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programına telefonla bağlanarak Meis Adası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaycı, Lozan Anlaşması'na dair detaylar paylaşarak Yunanistan'ın Lozan'ı istismar ettiğini söyledi.

Yunanistan'ın Lozan'daki 3 mil kuralını çiğnediğini belirten Yaycı, "3 milin bitişiğindeki ve dışındaki adaların devredilmediği Lozan'da vurgulanmıştır. Fakat Yunanistan bunların hepsini sahiplenmeye kalkmıştır" dedi.

"Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır"

Yaycı "Ege'de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır. Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devridilmemiş ada, adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularınının ötesinde genişleten Yunanistan'dır. Bunların hepsi Yunanistan'ın talepleridir.

"Bizim burada yapmamız gerek şey Lozan'ın sağladığı dengeye dönmek"

Karşı tarafın talebini sorun olarak algılayıp masaya oturursanız karşı tarafın taleplerinin bir kısmı o ya da bu şekilde karşılanır. Burada müthiş bir algı yönetimi söz konusu. Bizim burada yapmamız gerek şey Lozan'ın sağladığı dengeye dönmek. Lozan'ın dengesine bir kere dönebilsek barış, istikrar ve güven olur" diye konuştu.

1936'da Montrö Sözleşmesi ile İstanbul Boğazı'na Türk askerinin girdiğini belirten Yaycı "İstanbul'a askerimizle sahip olmamız fiilen 1936'dadır. Yani İstanbul'un ikinci Fatih'i Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

Gayri askeri statü ile silahsızlandırılmış statünün iyi ayrılması gerektiğini ifade eden Yaycı, bu adaların statüsünün gayri askeri statü olduğunu belirtti. Yaycı "Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz, uçaklar üzerinden uçabilirler vs. ama gayri askeri statüde bunların hiçbir tanesi mümkün değildir. Ben Dışişleri Bakanlığının açıklamasını eleştiriyorum. Silahsızlandırılmış statü değil, Meis Adası'nın statüsü gayri askeri statütüdür. Yani bunun ihlali söz konusudur" dedi.