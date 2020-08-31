BIST 1.101
DOLAR 7,34
EURO 8,73
ALTIN 465,80
HABER /  YEREL

Adana'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun koltukaltına isabet ettiği Onur Güç (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Abone ol

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti.

Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti.

Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Öcalan'ın yalanları böyle deşifre oldu
Macron'dan Türkiye'ye haddini aşan sözler
Bakan Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni vaka sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan meydan okudu! Yunan halkına seslendi
İşte EBA TV 31 Ağustos-18 Eylül ders programı
Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi
Asker eğlencesinde tüfekle saldırdılar!
MEB'ten salgın düzenlemesi! Resmi gazetede yayımlandı
TRT EBA TV Yayınları özel içerikleriyle 31 Ağustos’ta başlıyor
Yorumlar