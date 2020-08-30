Öcalan'ın yalanları böyle deşifre oldu

HDP Milletvekili Ömer Öcalan, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak hakkındaki olmadık iftiralarına cevap gecikmedi. Başkan Albayrak, Öcalan'ın yalanlarını twitter'dan bir bir deşifre etti.

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Eli kanlı terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yeğeni ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, bir kez daha Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ı hedef gösterdi. Başkan Albayrak ise twitter'dan Ömer Öcalan'ın yalanları ifşa ederek yerden yere vurdu.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, seçilmeden önce HDP'li Belediye'nin terör örgütü PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. İcraatleriyle kısa sürede halkın gönlüne girmeyi başaran Albayrak, 31 Mart'ta aday olduğu Halfeti ilçesinde Belediye Başkanı seçilmişti.

İftiralara cevap verdi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın iftiralarına karşı sosyal medya hesabından 5 yanıt verdi. İşte o açıklamalar:

"1-Yeşil alan miktarını artırıp Cami ve aşevi yapacağımız yeri satmıyoruz; ama sen beynini Kandil'e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyaset yapıyorsun.

2-Belediyemizin parasını Kandil'e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık.

3- Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi bir bilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç bir faydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz...

4.Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bile oyların yüzde 40'ını aldık...

5- Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2 milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz. Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçiden emekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz..."