Beştepe'deki 300 İHA muhteşem gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Konseri başladı. Gösteride 300 İHA ile ışıklı gösteri düzenlendi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam eden kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verildi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.