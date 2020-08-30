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Denizli'de karantinadan kaçan kişi otogarda yakalandı

DENİZLİ'de, koronavirüs tespit edilen hastaya temas ettiği için evinde karantinaya alınan ve karantina kuralını ihlal eden 55 yaşındaki adam otogarda yakalandı.

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Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde görev yaptıkları sırada, şüphe üzerine E.Y.'yi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde E.Y.'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina sürecini tamamlamadan evinden ayrıldığı belirlendi. Kırklareli'ne gitmek için otobüse binmeye çalıştığı belirtilen E.Y.'nin, Covid-19 tanısı koyulan hastaya temas ettiği ve bu nedenle Çameli ilçesindeki evinde karantinaya alındığı kaydedildi. E.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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