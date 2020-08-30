TRT EBA TV Yayınları özel içerikleriyle 31 Ağustos’ta başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte çok kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak, 23 Mart 2020 tarihinde 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV’yi yayına alan TRT, 31 Ağustos’ta başlayacak üç haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise’yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, 31 Ağustos’ta başlayacak hazırlık dönemi için ders çekimlerini tamamladı.

TRT EBA TV’ye özel programlar



Dersleri daha ilgi çekici hale getirmek için keyifle seyredilecek birçok programa imza atan TRT EBA TV kanalları, öğrencilerin yanında öğretmen ve velileri de unutmadı. 29 Haziran’da başlayan yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” programı TRT EBA TV’nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda da yine beğeniyle izlenen birçok program izleyiciyle buluştu. Velilere yönelik “Bizden” programı, öğretmenlere rehberlik eden “Öğretmenler Odası” ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı “Hazır Mısın?”, TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yerini aldı.

Yeni dönem yayın hazırlıkları başladı



Bugüne kadar 3 bin 344 ders ve etkinlik yayınlayarak büyük bir başarıya imza atan TRT EBA TV, şimdi yeni bir rekora hazırlanıyor. 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başlandı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında; öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitici ve ilgi çekici içerikler sunan “Tasarım ve Beceri Atölyeleri”, “Özel Eğitim”, “Bizden”, “Hazır Mısın?” ve “Öğretmenler Odası” programlarının yayınları da devam edecek.