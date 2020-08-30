Giresun'dan acı haber geldi! Kayıp 1 askerin daha cesedi bulundu

GİRESUN’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'sinin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. O kişinin kayıp jandarmalardan biri olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'ye yükselirken, 5 kişi aranıyor...

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Giresun’da, sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedenine arama- kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi.

Selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Daha önce 3'ü asker 9 kişinin cenazelerine ulaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." ifadelerini kullandı.