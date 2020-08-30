Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu Ahmet Hakan'a açıkladı: Zorla odaya girip o posteri astılar

İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro binasına asılan ve büyük tepki çeken pankartın kendilerine rağmen asıldığını açıkladı. Durakoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı kendisine ilettiğini söyleyen Ahmet Hakan özet geçti.

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Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılması büyük tepki çekti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun kendisini aradığını ve kendisine ölüm orucuna karşı olduğunu ve posteri kendilerine rağmen astıklarını söylediğini belirtti. İşte Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:



BARO BAŞKANI: O POSTERİ BİZE RAĞMEN ASTILAR



İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu aradı dün.

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Öncelikle şu iki konunun altını çizdi:

- BİR: Ölüm orucu eylemine şiddetle karşıyım. Asla tasvip etmem.

- İKİ: O pankartı biz asmadık, bize rağmen asıldı.

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Ardından da bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamayı iletti bana.

Açıklamada vurgulanan hususların özeti şöyle:

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- Poster, İstanbul Barosu tarafından asılmamıştır. Baro görevlilerine rağmen odaya girilerek asılmıştır. Posteri indiren baro görevlileridir. Güvenlik güçleri de buna tanıktır. İstanbul Barosu, poster indirildikten sonra binaya Türk bayrağı çekmiştir.

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- Av. Ebru Timtik özelinde savunduğumuz değer, “adil yargılanma ilkesi”dir. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili terör eyleminde Av. Ebru Timtik’e yöneltilen bir iddia yoktur. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi, lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir.

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- Ölüm orucu, onanacak bir eylem değildir. Yaşam hakkını öncelikle savunan bir kurumsallığın başka bir noktada bulunması beklenemez. Ölüm orucundaki avukatların eylemlerini sona erdirmeleri için etkin bir çaba gösterdik. Ne yazık ki çabamız karşılık bulmadı.

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