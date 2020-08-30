İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve mesajında, "Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."