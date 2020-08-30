Lazio Vedat Muriqi transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe ile Lazio'nun, Vedat Muriqi'de orta yolu bulduğu belirtildi. Aktarılan bilgiye göre, transfer bitme noktasına geldi. Muriqi'nin Pazartesi akşamına kadar ayrılıp İtalya'ya uçması bekleniyor.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe’de gündemin en önemli konusu olan Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Son günlerdeki yaşanan gelişmelere göre Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’de kalabileceği konuşulurken tarafların anlaşma noktasını bulduğu aktarıldı. Kosovalı golcü artık Lazio’ya transfer olma noktasına yaklaşırken gelen haberlere göre taraflar el sıkışmak üzere.

Pazartesi akşamına Vedat İtalya yolcusu

Pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle görüşecek ve transfer noktalandıktan sonra sarı-lacivertliler Muriqi’nin takımdan ayrıldığını resmen açıklayacak.