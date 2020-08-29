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Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu verdi. Hatipoğlu, "Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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Koronavirüse yakalanan ilâhiyatçı akademisyen Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeyi ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu verdi. Kardeşinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Nihat hocamızınevinde tedavisi devam etmektedir" dedi.

Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili açıklama yapmıştı. "Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla" diye söze başlayan Nihat Hatipoğlu, "'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin" demişti.

Son durumunu ağabeyi açıkladı
Bu açıklamadan bir kaç gün sonra ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. Hatipoğlu, "Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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