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Başakşehir'de şüpheli şahıs polisi harekete geçirdi etrafa ateş açarak binaya saklandı

İSTANBUL Başakşehir'de bekçilerin durdurmak istediği şüpheli şahıs belinden silah çıkararak başına dayadı. Silahla havaya ateş açarak kaçan şahıs, bölgedeki bir binaya saklanınca özel harekat polisleri duruma el attı. O anlar kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre; devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi. 

Apartmandakiler ellerini kaldırarak dışarı çıktı

Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Öte yandan Özel Harekat ekipleri apartmana giriş yaptı. 

Görüntülerde, şahsın silahı kafasına dayadığı görülüyor

Öte yandan şüpheli şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlar ve bekçilerin şahsı kovalaması kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın havaya ateş açtığı ve ara ara silahı kafasına dayadığı görülüyor. Bekçilerin de şüpheli şahsı kovaladığı da görüntülere yansıyor.

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