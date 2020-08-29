Galatasaray'dan Deniz Türüç harekatı: Bonservisini al gel

Galatasaray'ın, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü gündemine aldığı belirtildi. Yapılan görüşmede Fenerbahçe'den bonservisini alması istenen Türüç'ü, Fatih Terim de görmek istiyor.

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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.