Kanal D Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu Seda Sayan deniyordu
Gelinim Mutfakta 3. sezon için geri sayıma başladı. Fatih Ürek'in ardından sunucu olarak Seda Sayan'ın geleceği iddia edilmişti ancak Onur Büyüktopçu ile anlaşıldı.
Sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Fatih Ürek'in vedasının ardından Seda Sayan'a teklif edilen sunuculuk, Onur Büyüktopçu'nun oldu.
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Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayımlanacak programı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunacak.
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Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek ''Gelinim Mutfakta'', gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.
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Onur Büyüktopçu: 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
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