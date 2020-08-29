Kanal D Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu Seda Sayan deniyordu

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek ''Gelinim Mutfakta'', gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.