Maltepe'de ikinci yangın paniği orman alevlere teslim oldu

İSTANBUL Maltepe'de bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan dün çıkan yangının sorumlusu ise yakalandı. Üzerinde 2 çakmak ve yanıcı maddelerle yakalanan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

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Maltepe'de ormanlık alanda tekrar yangın paniği yaşandı. Yangına, itfaiye ekipleri ile karadan müdahale edilirken helikopterle de destek sağlandı.

Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan Başıbüyük Mahallesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. 4 farklı yerde başlayan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.U, ifadesinin alınmasının ardından "kasten orman yakma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Üzerinde yanıcı maddelerle yakalandı, tutuklandı

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.U'nun yangının çıktığı alanda motosikleti ile yakalandığı, yapılan aramada üzerinde 2 çakmak, balata temizleyici yağ, zincir yağlayıcı sprey bulunduğunu, söz konusu balata temizleyicisinin yanıcı etkiye sahip olduğunu belirterek, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.