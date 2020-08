NBA eski yıldızının acı haberi basketbol dünyasını yasa boğdu

Robinson'ın NBA öncesi basketbol oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

The UConn Basketball family mourns the loss of a legendary player and person, Clifford Robinson. Our thoughts and prayers are with Cliff’s family at this difficult time 🙏



