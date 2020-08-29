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NBA eski yıldızının acı haberi basketbol dünyasını yasa boğdu

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Clifford Robinson, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Robinson'ın NBA öncesi basketbol oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de 18 yıllık kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors ve New Jersey Nets formaları giyen Robinson, 1993'te en iyi 6. adam ödülünü kazanmış, 1994'te ise all-star seçilmişti.
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