Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı’nın rakamları gerçek değil

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı Covid-19 rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. İmamoğlu, "Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye" açıklamasını yaparken, Yavaş ise “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı Covid-19 vaka ve ölü sayısı rakamları ile ilgili tartışmalar devam ediyor.. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere bazı kuruluş tarafından sıklıkla gündeme getirilen bu iddia, şimdi de CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın dilinde..

“Bizde sayılar var''

Türkiye'deki sayı kadar, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenler olduğunu söylemesi halinde kıyamet kopacağını öne süren İmamoğlu, şunları kaydetti:

Bizde bu sayılar var. Bir dönem kamuya açıktı, e-devlet üzerinden görülebiliyordu. Bunlar kısıtlandı. Ama insanlar istatistikleri okuyabiliyorlar.

Yani bir önceki sene ile bu sene arasındaki farkı okuyabiliyorlar. Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye. Peki üstü ne olacak. Türkiye rakamları neredeyse Ankara'dakiler kadar, açıklanmıyor. Aynı şey İstanbul için geçerli.

“Yeni bir tartışma açmış olacağız”

Dertlerinin tartışma açmak olmadığını, ancak bu konunun ele alınmasının şart olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi yeniden tartışma açmış olacağız. Bizim derdimiz tartışma açmak değil ki. Bizim derdimiz şeffaflık.

Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi.

Ölüm raporunu paylaşmak işin vahametini tedbir boyutunu arttırır. O bakımdan söylüyorum, ne yazık ki şu anda İstanbul eşittir Türkiye.

“Neyi gizliyorsunuz, tüm veriler belediyelerde''

Bütün verilerin belediyelerde olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Neyi gizliyorsunuz. Tüm ölümleri kayıt alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Mezarlıklar Müdürlüğü bizde, ölümler bize geliyor. Bunun gizlisi saklısı olmaz” ifadelerini kullandı.

“Ankara'da 563 kişi öldü”

Açıklanan rakamların gerçekten uzak olduğunu iddia eden Yavaş, şunları kaydetti:

Ankara'da toplam 563 kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar.

Rakamları az açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden, ne sünnetten vazgeçer.

Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbilere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız.