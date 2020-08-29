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Ali Koç: Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçlarının ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasite ile seyircili oynanacağı kararını alması üzerine, "Bu sene farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız" dedi.

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Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Ali Koç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Bu sene farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız. Yarın öbür gün bununla ilgili açıklamaları yapacağız. Ne yazık ki malum sebeplerden dolayı stadımızın tamamını satışa çıkartamıyoruz. Ama son 2 senedir 38 bin, 39 bin averajlarla sağ olsun taraftarlarımız Fenerbahçe’yi hep bu konuda önde tuttular. Doğal olarak hep bir rağbet, talep var. İyi günde de kötü günde de yanımızdalar. Ama bu sene malum sebeplerden dolayı kısıtlı bir seyirci alabileceğiz.

Şimdi o uygulama şu an düşünülen ancak gidişat neyi gösterir göreceğiz ama şu an düşünülen ekim ayından itibaren locaların tam olarak %100 kapasiteyle, geri kalan statların da her tribününün %30 kapasiteyle satılabilmesine müsaade ediyor. İnşallah böyle başlayabiliriz, ondan sonra üstüne koyarak gideriz. Bu bağlamda kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız. Bu hakkı alanlar maç biletlerini, maç günleri %20 daha ucuz alabilecekler.

Sattığımız haklar, satacağımız bilet kapasitesinin üstündeyse TC kimlik numarası kullanılarak dönüşümlü bilet alma hakkını sağlayacaklar. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok cömertler, çok sadıklar, her zaman bunu söylüyoruz. Neden tekrar bunu söylüyorum? Çünkü ‘siz kombineye çıkın, biz alalım, maça gidelim ya da gidemeyelim hiç fark etmez’ diyen çok insan var.

En adil ve en çok sayıda bu kısıtlı kapasiteyi en çok taraftarla, tekil taraftarla doldurabilmek için böyle bir uygulamaya karar verdik. Bakalım ne olacak ama taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi bugün de bizim yanımızda olmalarını özellikle rica ediyorum."

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