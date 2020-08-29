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'Baban gözaltına alındı' diyerek 12 yaşındaki çocuğu kandırıp 60 bin liralık ziynet eşyasını aldı

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, telefonda "Babanın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı. Baban gözaltına alındı" diyerek kandırdığı 12 yaşındaki çocuğun yalnız olduğunu anlayınca, polis gibi gittiği evden 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçan A.E., İstanbul'da yakalandı.

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Olay, geçen cuma günü Karamürsel ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, kimlikleri açıklanmayan aileye ait ev telefonu numarasını arayan bir kişi, yanıt veren 12 yaşındaki çocuğa "Babanın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı. Baban gözaltına alındı" dedi. Çocuğun yalnız olduğunu anlayınca da adresi alıp eve geldi. Kendisini polis olarak tanıtıp içeri giren şüpheli, 60 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp, kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta yakalandı

Durumdan haberdar olan ailenin şikayeti üzerine araştırma başlayan polis ekpleri, şüphelinin A.E. olduğunu tespit etti. İstanbul Esenyurt'ta olduğu saptanan A.E. düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

7 ayrı suçtan sabıkası çıktı

7 ayrı suçtan kaydı bulunan A.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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