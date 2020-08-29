Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'nın kararını söyledi Survivor All Star açıklaması

Son yapılan Survivor 2019 All Star’ın ardından Survivor Panoroma sunuculuğu ve yorumculuğu görevlerini üstelenen Hakan Hatipoğlu kızı Lila’yı bırakmanın zor olduğunu söyleyerek bir daha yarışmaya gitmeyi düşünmediğini belirtmişti.