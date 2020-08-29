Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'nın kararını söyledi Survivor All Star açıklaması
Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu katıldı, Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star kararını açıkladı.
Acun Ilıcalı’nın yarışma formatlarından biri olan Var Mısın Yok Musun’da tanışarak ilişki yaşamaya başlayan Gizem Akın ve Hakan Hatipoğlu 25 Temmuz 2011 tarihinde evlenmişti.
Sevgili oldukları dönemde birlikte Survivor 2010 Kızlar-Erkekler yarışma programına katılan çift konuk oldukları sabah programında eski Survivor günlerini andı.
Son yapılan Survivor 2019 All Star’ın ardından Survivor Panoroma sunuculuğu ve yorumculuğu görevlerini üstelenen Hakan Hatipoğlu kızı Lila’yı bırakmanın zor olduğunu söyleyerek bir daha yarışmaya gitmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Üç kez Survivor’a katılan Hakan Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşması üzerine All Star iddiaları gündeme geldi. Hakan Hatipoğlu’nun yaptığı spor idmanı kafaları karıştırdı.