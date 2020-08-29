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Fatih Erbakan: Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hükümetimizin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğal gaz çıkarma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.   

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Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet, ehliyet ve liyakatin tam manasıyla esas kılındığı, çocuklar ve gençlerin kaliteli eğitim aldığı, ekonomik anlamda refah seviyesi artmış ve servet dağılımında adaletin sağlandığı bir Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erbakan, ailenin korunması için de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Erbakan, Karadeniz'deki doğal gaz keşfini memnuniyetle karşıladıklarını, yerli ve milli doğalgaz rezervinin olmasının enerjide dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltacak sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi. 

Doğu Akdeniz'den de yakında güzel haberler gelebileceğine inandığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğal gaz çıkarma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çalışmaları en başından beri destekliyor, memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgedeki aramalardan hayırlı sonuçlar çıkmasını ümit ediyoruz. Karadeniz'de bulunan rezervlerin daha büyüğünün çıkma ihtimalini temenni ediyoruz." 

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