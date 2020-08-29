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HABER /  DÜNYA

BAE'den gündemi sarsacak İsrail kararı! Ekonomik boykotu kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı.

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Filistin topraklarının işgaline en büyük direnişi gösteren Arap ülkelerine karşıt tutumuyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılar aracılığıyla daha da derinleşti. 13 Ağustos'ta İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyuran BAE, bugün İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiğini açıkladı. BAE medyası, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan'ın İsrail ile mali ve ticari anlaşmaların yapılmasına izin veren bir kararname imzaladığını duyurdu. Söz konusu kararnamenin, "ikili ilişkilerin kurulması için iş birliğini destekleme" amaçlı olduğu ifade edildi.

BAE-İsrail anlaşması nedir? 

ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu’da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

İsrail ile anlaşma imzalayan 3. ülke oldu 

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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