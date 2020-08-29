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Bakan Gül'den İstanbul Barosu'na tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asılmasıyla ilgili olarak ''Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle alakalı düşüncelerini anlatan Gül, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.

İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf
Bakan Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili şu ifadeleri kullandı; ''Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez."

Yeni adli yıl
Yeni adli yılla ilgili konuşan Gül, ''Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." dedi.

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