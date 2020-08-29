Kahramanmaraş'ta alt kata su sızdı intihar ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Tuğrul B.'nin bir ay önce kiraladığı ikinci kattaki daireden, alt kata su sızmaya başladı.

Bunun üzerine görevli, Tuğrul B.'nin daire kapısını çaldı ancak açan olmadı. Görevli yanına alt katta yaşayan kiracıyı da alarak, yedek anahtarla daireye girdi. İkili dairenin banyosunda, Tuğrul B.'nin cansız bedenini buldu.

10 yıl önce de intihara kalkışmış

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuğrul B.'nin bileklerini jiletle keserek intihar ettiğini belirledi. Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.