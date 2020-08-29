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Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.

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Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia'dan teşekkür
Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe, silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşinin kurtarıldığını açıkladı.

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