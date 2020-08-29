Belhanda ve Babel'e yol göründü! Son çare fesih

Galatasaray, kulüp bulmaları hâlinde Babel ve Belhanda'ya kolaylık sağlanacağını bildirecek. Son çare olarak sözleşmeleri feshedilecek

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Galatasaray yeni sezonun takımını oluştururken bir hayli zorlanıyor. Bunun başlıca sebebi tabii ki maddiyat.

Sarı-kırmızılılar bir yandan UEFA’nın FFP denetimi sebebiyle oyuncu satmadan bonservis ödeyememenin zorluğunu yaşarken diğer taraftan koronavirüsün açtığı yaraları sarmak için futbol takımının yıllık maliyetini aşağı çekmeye çalışıyor.

Ancak gönderilecekler listesinde bulunan isimlerin gitmemek için şu ana kadar ayak sürtmesi bütün planları bozuyor. İstanbul’da kendine lüks bir malikâne alan Belhanda, gelen teklifleri menajeri vasıtasıyla daha kulübe ulaşmadan reddediyor. Babel’in ise ilerleyen yaşı ve aşağı doğru ivmelenen performansı sonrası hiçbir teklif gelmemesine sebep oluyor.

Yeni sezon planlarında yoklar

Geçtiğimiz haftalarda iki oyuncu için menajerleri ile görüşme yapan Galatasaray yönetimi, hafta başında tekrar bir toplantı yapma kararı aldı. Belhanda ve Babel’e yeni sezon planlarında olmadıkları net bir şekilde söylenecek ve kulüp bulmaları hâlinde kolaylık gösterileceği iletilecek.

Son çare fesih

Ancak iki yıldız da yeniden gitmek istemediklerini belirtirse son çare olarak sözleşmelerinin fesih edilmesi gündeme gelecek. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu seçeneği bonservis bedeli elde etmek ve transfere kaynak oluşturmak için en son ana kadar kullanmak istemiyor. Daha önce Belhanda bonservisinin verilmesi durumunda ayrılığa sıcak bakmıştı.