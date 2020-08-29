BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
HABER /  YEREL

MSB: ABD uçağına yakıt ikmali ve eskort görevi icra edildi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak, F-16 uçakları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen Silver Sky Harekâtı kapsamında ABD’ye ait B-52 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde Türk hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuşlara 2 KC-135R ve 2 F-16 uçağı ile destek verilmiş; B-52 uçağına havadan yakıt ikmali yapılmış ve F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta sosyal mesafesiz düğüne ağır fatura! 82 bin TL ceza kesildi
Son dakika Giresun'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız
Süleyman Soylu '30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın' dedi o tweeti paylaştı
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olur? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarih verdi
Gökhan Özoğuz'un koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu'yla ilgili iddiası tepki çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore lideri Kim'den korona önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Uçan otomobile bir adım daha atıldı Japonya'da otomobil 4 dakika havada kaldı
Yunan askerlerinin 1921'de Afyonkarahisar'da çıkardığı yangının belgeleri ortaya çıktı
Giuliano Fenerbahçe'ye çok yakın
Moussa Sow Fenerbahçe hayalini açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası hırsızların hedefi oldu aracı yarım milyon değerinde
Yorumlar