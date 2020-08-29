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Kahramanmaraş'ta sosyal mesafesiz düğüne ağır fatura! 82 bin TL ceza kesildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, halay çekilirken sosyal mesafeye uyulmayan düğüne katılan davetlilerden 39'una toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandı. Çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi kırsalındaki Arıtaş Mahallesi'nde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı. Koronavirüs vakalarının arttığı ilçedeki düğünde, çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

39 kişiye para cezası kesildi 

DHA'da yer alan habere göre tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, maske takmayan 18 kişiye 900'er liradan 16 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150'şer liradan 66 bin 150 lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.

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