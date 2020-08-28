Ankara'da koronavirüs hastasından sitem: Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım
ANKARA'da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), bütün köyleri sardığını söyleyerek 'Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım' dedi. Bugünlerin gönül koyacak günler olmadığını belirten Özbay, 'Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum.' diye konuştu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de koronavirüs ile en yoğun mücadele eden hastaneler arasında. Başkentte koronavirüse yakalananlardan Remzi Özbay da 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Özbay, yoğun bakımda, virüse karşı herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.
Hastalığa karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanları için ellerini açarak, dua eden Remzi Özbay, bayramlarda, düğünlerde toplu etkinliklerin yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurguladı.
"Bugünler, gönül koyulacak günler değil"
Özbay, sözlerine şöyle devam etti: Üzülüyorum. Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Eş, dost, yakın, olmuyor. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz.
"Yazık ülkemize, yazık"
"Sen kendi sağlığına bak. Kendi sağlığını düşünmediğin gibi vatandaşın sağlığını hiçe sayma. Ben duyuyorum; Haymana’nın bütün köylerini sarmış halay. Halay ne? Yazık ülkemize, yazık."