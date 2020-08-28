Ankara'da koronavirüs hastasından sitem: Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de koronavirüs ile en yoğun mücadele eden hastaneler arasında. Başkentte koronavirüse yakalananlardan Remzi Özbay da 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Özbay, yoğun bakımda, virüse karşı herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.