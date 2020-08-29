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Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam eden Beşiktaş, dördüncü transferine imza attı.

Siyah-beyazlılar, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki oyuncu için Ege ekibine 150 bin euro ödeyeceği, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verileceği ifade edildi.

Genç kanat oyuncusu geçen sezon Altınordu formasıyla 34 maça çıkarken, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Sağlık kontrolünden geçen Atakan, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şimdiye kadar Welinton, N'Sakala ve Mensah'ı kadrosuna kattı.

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