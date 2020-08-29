Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi buluşuyor mu? İşte Juventus'un Messi planı...

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Messi geçtiğimiz günlerde Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ancak İspanyol basınındaki haberlere göre; yönetim, Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli olan 700 Milyon Euro'yu almadan ayrılığa sıcak bakmıyor.

Messi ile Manchester City, Manchester United, Inter ve PSG'nin adı anılıyor. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin, Messi'nin transferi için ismi bir adım öne çıksa da Fransa'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İlk adım atıldı

Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.

2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor

Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük bireysel rekabetinin taraflarının, toplam 11 Altın Top Ödülü var. Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren 33 yaşındaki Lionel Messi, kulüp formasıyla 600'den fazla gol attı.

Arjantinli, Barcelona ile 10 lig ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.