Elon Musk Neuralink çipini tanıttı! İnsan beynine takılacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirmek için çalışmayı sürdürüyor. İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi etkinlikle tanıtıldı.

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Elon Musk'ın merakla beklenen yeni buluşunu internet ortamından canlı olarak tanıttı.

Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi.

Musk'ın tanıttığı ve kulağın arkasına implant edilen 'Link' adlı çip, bir madeni para büyüklüğünde.

Bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip

Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, cihazın, "Sıcaklık, basınç gibi bir çok veriyi ölçebileceğini açıkladı.

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

Oyun oynamak için uygun

Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı. Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek 'harika bir robota' gerek olduğunu dile getirdi.

İnsan üzerinde denemelere başlanmadı

Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı. Musk'ın 2016 yılında kurduğu Neuralink şirketi insan ve makine arasında yüksek hıza sahip arabirim üretmeyi amaçlıyor.

Yabancı dil öğrenmeye gerek yok

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların yabancı dil öğrenmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti