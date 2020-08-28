Bakan Koca 6 ilin sağlık il müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin vali ve il sağlık müdürleriyle telekonferansla bir araya geldi. Görüşmede koronavirüs tedbirleri ve vaka artışlarındaki nedenler görüşüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.