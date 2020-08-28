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Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki 11. transferini yaptı. Sarı lacivertliler, Tigres'ten ayrılan Enner Valencia'yı transfer ettiğini kulübün resmi YouTube hesabının Katıl bölümünden duyurdu.

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Transfer çalışmalarını südüren Fenerbahçe, bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı lacivertli ekip, Meksika ekibi Tigres'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia transferini resmen açıkladı. Transfer, kulübün resmi YouTube hesabının Katıl bölümünden kamuoyuna duyuruldu.

"Hedefim şampiyonluk kazanmak"
İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

11. transfer
Sarı lacivertliler, böylelikle yeni sezon öncesindeki 11. transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz transfer döneminde Filip Novak, Jose Sosa, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı.

Eski takımında 30 gol attı
Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

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