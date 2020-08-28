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Kalın-Jeffrey görüşmesi! 'Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, İdlib'de ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığını ortaya koydu.

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Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin kararlılığı

İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Mutabık kalınan konular

Görüşmede, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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