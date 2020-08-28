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Döviz rezervleri yüzde 1.4 geriledi, altın rezervleri yüzde 11.5 yükseldi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 90,3 milyar dolara çıktı. Döviz varlıkları gerilerken, son dönemde Merkez Bankası'nın alımlarını yoğun biçimde artırdığı altın rezervleri ise yükseldi.

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Merkez Bankası'nın Temmuz 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, bankanın döviz varlıkları yüzde 1,4 gerileyerek 45.1 milyar dolara indi. Altın cinsinden rezerv varlıklarsa yüzde 11,5 yükselerek 43.6 milyar dolara çıktı. 

Döviz çıkışları artış gösterdi

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ise temmuzda artış gösterdi. Bir önceki aya göre yüzde 17,1 artan döviz çıkışları 24,9 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 19,8 milyar doları anapara, 5,1 milyar doları faizden oluştu.

Net döviz ve altın yükümlülükleri

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,2 milyar dolar oldu. Söz konusu tutarın 15 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 34,1 milyar dolar oldu.

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