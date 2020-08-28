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Çeşme'de panik yaratan ses! Nedeni sonik patlama çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Sesin F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Daha önce de aynısı olmuştu

Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.

İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.

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