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AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız" sözlerine tepki gösterdi. "Bu millet bu zihniyete yetki vermiyor." diyen Turan, "Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'li Turan, "AK Parti, her zaman tarihiyle gurur duyan, bu şanlı tarihe ve ecdada karşı yüksek bir sorumlulukla gece gündüz çalışmayı şiar edinen bir partidir. Biz tarihimizi de CHP’nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

AK Parti'li Turan, şunları kaydetti: AK Parti, kadim tarihimizden aldığı ilhamla, lideriyle ve milletin desteğiyle ülkemizi yeniden tarih sahnesine çıkaran bir harekettir. AK Parti, her zaman tarihiyle gurur duyan, bu şanlı tarihe ve ecdada karşı yüksek bir sorumlulukla gece gündüz çalışmayı şiar edinen bir partidir. Biz tarihimizi de CHP’nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz.

Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar, bu millet bu zihniyete yetki vermiyor.

"Uçak fabrikasını kapatan da CHP'dir"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi tarihi kodlarıyla ve hedefleriyle buluşturan bir yönetimi eleştirmek yerine alkışlaması gerekir. Kendisi için asıl tarih, CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduğu tarihten başlar. Sorsanız öncesini bilmez. Kılıçdaroğlu, uçak fabrikası üzerinden ahkam kesmeye kalkıyor, ancak bilmediği bir husus var, uçak fabrikasını kapatan da CHP'dir. Milletin rüyalarını, milletin geleceğini hep böyle heba ettiklerinden dolayı, darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar, bu millet bu zihniyete yetki vermiyor.

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